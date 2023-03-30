حسام البدرى: الرجاء فاوضنى.. مواجهة الهلال السودانى صعبة.. وموسيمانى أفضل من كولر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 05:24 مساءً - صرح حسام البدرى المدير الفنى لفريق الصفاقسي التونسى، أنه كان هناك تفاوض مع مسئولى نادى الرجاء المغربى لتدريب الفريق الفترة الماضية.

وأوضح حسام البدرى خلال تصريحات إذاعية، " أنه وافق على تدريب الصفاقسي التونسى لمدة موسم ونصف، والـ 6 شهور القادمة سيتم دعم الفريق بصفقات قوية وأصحاب خبرات للمنافسة على بطولة أفريقيا الموسم المقبل، حيث طالب مسئولو النادى التونسى بعودة البطولة التى تم حصدها موسم 2006 أثناء تدريب الأهلى".

وأضاف حسام البدرى، أن فريق الأهلى يمثل مصر خلال مواجهة مباراة الهلال السودانى المقبلة ونتمنى التوفيق للفريق الأحمر ودعم الجمهور شىء جيد للاعبين.

وقال حسام البدرى: " فترة تدريب الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقى موسيمانى أفضل حتى الآن من السويسرى كولر، حيث البداية كانت جيدة ولكن تجارب بعض اللاعبين من المدرب السويسرى أثرت على الأداء خلال مباريات كثيرة ".