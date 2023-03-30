عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزراء الرى والنقل والبيئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 05:23 مساءً - - الدكتور سويلم : إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية

- الموافقة على (٣٢) طلب بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والإسكندرية ماعدا البنود الخاصة بأعمال التهذيب وصيانة المماشي والسقالات والتي تم وضع معايير لها وجاري دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة

- الموافقة على الترخيص بإزالة التلوثات الزيتية القديمة بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر طبقاً للدراسة البيئة المقدمة من جهاز شئون البيئة

- الموافقة على إنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بحر بمحافظة جنوب سيناء

- الموافقة على تحديد حرم الشاطئ وتطوير وترميم المنشآت المقامة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بالإسكندرية

- التوصية بسرعة مراجعة الدليل الإرشادي لصيانة السقالات والمماشي المرخصة ، والدليل الإرشادي لتهيئة وتهذيب الهضاب الشاطئية بالمناطق الساحلية

تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد الفريق/ كامل الوزير وزير النقل ، والسيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والسيد اللواء/ ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والسيدة الأستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

وصرح الدكتور سويلم أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .

وقد تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٢) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٨) والاسكندرية (٢) والسويس (٤) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٦) والبحيرة (٦) ، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا البنود الخاصة بأعمال التهذيب وصيانة المماشي والسقالات حيث تم وضع المعايير لها وجاري دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص ، وقد تم الموافقة على الترخيص بإزالة التلوثات الزيتية القديمة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر طبقاً للدراسة البيئية المقدمة من جهاز شئون البيئة ، وإنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بحر بمحافظة جنوب سيناء ، وتحديد حرم الشاطئ وتطوير وترميم المنشآت المقامة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمحافظة الإسكندرية .

كما خلص الإجتماع للتوصية بسرعة مراجعة الدليل الإرشادي لصيانة السقالات والمماشي المرخصة وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها ، كما خلص الاجتماع لسرعة دراسة الدليل الإرشادي لتهيئة وتهذيب الهضاب الشاطئية بالمناطق الساحلية للإستخدامات التنموية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر والمعد من قبل جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .