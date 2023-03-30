القوى العاملة: 105 ملايين جنيه منح ورعاية لـ 194 ألف عامل غير منتظم

وقالت "الوزارة" فى بيان لها اليوم الخميس، إنه فى إطار تنفيذ استراتيجيتها لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بالوزارة يُفيد بحجم ما أنفقته مديريات القوى عاملة من حسابات العمالة غير المنتظمة خلال الـ3 شهور، والتى بلغت 105 ملايين جنيه استفاد منها 194 ألفاً و713 عاملاً غير منتظم، كالتالى: "96,407,500 جنيه"، قيمة مِنح اجتماعية لـ"192,520" عاملا غير منتظم و"5,192,059 جنيها"، قيمة رعاية اجتماعية وصحية، والتى تتمثل فى تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئى، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبى بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومِنح الزواج لـ "2154 عاملا غير منتظم".
وبحسب البيان شَملت التعويضات مبلغ "3,024,256 جنيها"، قيمة وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لـ"39 أُسرة عمالة غير منتظمة"، والتى تَضُم حالات الوفاة بحادث "َتَسلَمها ورثة"، أو العجز الكلى والجزئى المستديم.
ويشار هنا إلى أن التغطية التأمينية للوثيقة للعامل قيمتها "200 ألف جنيه" فى حالة الوفاة بحادث، أو إذا أُصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى، أو بمبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تُغطى مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، كما تتحمل أيضاً قيمة أجهزة طبية للعامل بقيمة "10 آلاف جنيه".
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