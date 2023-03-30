«ابدأ» تستقبل سفير النمسا لبحث دعم وتطوير الصناعة المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبل أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، الدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، والقنصل التجارى جورج كلين، والوفد المرافق له، بمقر شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، والتى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة، بحضور السيد أحمس ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس مينا ويليم، المدير التنفيذى لشركة "ابدأ".





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تعزيز التواصل والتنسيق الدائم لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة، لبحث سبل التعاون المشترك لتنمية وتطوير الصناعات المصرية وفتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات المختلفة.

تضمنت الزيارة استعراضا لمحاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، فضلا عن دورها فى دعم وتوطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يتكامل مع أهداف الدولة لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام ضمن رؤية مصر 2030، وفى إطار جذب الاستثمار، أشار أعضاء مبادرة "ابدأ" إلى إمكانية تجهيز وفدا من رجال أعمال "ابدأ" لمقابلة المستثمرين من النمسا لاستعراض فرص التعاون المشتركة.

ومن جهته، أكد سفير النمسا على أنه سيتم زيادة التنسيق بين "ابدأ" والسفارة خلال الفترة المقبلة، حيث أشار إلى إمكانية توفير التدريب الفنى والمهنى للعمالة المصرية داخل المصانع المختلفة، كما نوه عن زيارة عدد من المستثمرين النمساويين لمصر بشأن الهيدروجين الأخضر وحرص على توجيه الدعوة لأعضاء مبادرة “أبدأ” لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرى أو من جانب المستثمرين النمساويين.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.

كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.