وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل الوحدات الصحية بمشروع «حياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 03:29 مساءً - وزير الصحة يؤكد على دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمشروعات الصحية

وزير الصحة يوجه بأولوية تشغيل وحدات «حياة كريمة» بمحافظات الصعيد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل المرحلة الأولى من الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، مؤكدًا على وضع جدول زمني عاجل للانتهاء من التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لهذه الوحدات وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة.

في بداية اجتماعه، أكد وزير الصحة والسكان، على اهتمام فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمشروع «حياة كريمة» الذي يعد من أكبر وأهم المشروعات الصحية القومية، التي تساهم في توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصري وأسرته، موجهًا بضرورة أن تكون الأولوية في تشغيل هذه الوحدات لمحافظات الصعيد وعلى رأسها (قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا)، وذلك وفقًا للخطة الخاصة بتنفيذ مشروع «حياة كريمة» وجاهزية كل وحدة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، اطلع على معدلات التنفيذ في الإنشاءات الجديدة، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز «حياة كريمة» على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على الخطط الخاصة بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة، كما بحث مع قيادات الوزارة المعنيين بتشغيل هذه الوحدات، مدى توافر القوى البشرية بكافة التخصصات الطبية، مؤكدًا على ضرورة التوزيع العادل للأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفرق الطبية.

وأضاف أن الوزير تابع نسب التطوير ورفع الكفاءة لـ 347 وحدة طبية ضمن مشروع «حياة كريمة»، حيث تم التشغيل الفعلي لـ 231 وحدة في 13 محافظة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز والتطوير لهذه الوحدات، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تقديم خدمات صحية ذات جودة، تحقق الرضا للمواطنين.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، اطلع على تقرير تفصيلي حول التجهيزات الطبية وغير الطبية لوحدات حياة كريمة، ومدى توافر الأجهزة، وعلى رأسها أجهزة (المعامل والأشعة)، كما تأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لبدء تشغيل المشروع، حيث استمع إلى التحديات التي قد تواجه سير العمل، وأكد توفير كل الدعم لتذليل هذه التحديات على وجه السرعة، بما يخدم انتظام بيئة العمل.

ونوه إلى أن الوزير، ناقش ملف الموازنة المالية الخاصة بمستحقات الفرق الطبية، مع الجهات المعنية، كما تأكد من توفير سكن لائق للأطباء بهذه الوحدات، موجهًا برفع كفاءة سكن الفرق الطبية بجميع المراكز والوحدات والمستشفيات في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للفرق الطبية، وحفاظا على حقوقهم.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير، بحث التنسيق مع الجهات المنوطة للتعاون بملف استمرار تدريب الفرق الطبية على أحدث الأساليب العلمية، وأحدث نظم التشغيل، موجها بضرورة إعداد تقارير دورية بشكل أسبوعي، عن معدلات الإنجاز في هذه المشروعات، بهدف التقييم والمتابعة الفورية، والعمل على التدخل السريع في حال وجود أي معوقات أثناء التنفيذ.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.