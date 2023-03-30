رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 03:29 مساءً - بعث المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان جاء فيها: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم لفخامتكم بالتهنئة بذكرى انتصار العاشر من رمضان".

وأضاف: "تلك الملحمة الخالدة التى سطرت ذكراها قواتُنا المسلحة الباسلة حين رُدت الكرامة للمصريين وللعرب، وعبرت خط بارليف المنيع، واستردت الأرض المغتصبة، لنظل نجنى ثمارها؛ من سلام الأبطال المنتصرين، إلى نهضة شاملة على أرض الفيروز، بدأتموها فخامتكم بعد عقود، لتمتد لربوع البلاد فى كل مجال، فآتت هذه النهضة أُكُلَها اذ خففت من آثار الأزمات العالمية الطاحنة وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع: "فالتحية لفخامتكم، والتحية واجبة لرجال القوات المسلحة، قادة، وضباط، وأفراد، وجنوداً، ولكل الشعب المصرى الذي يقف صفاً واحداً خلفكم، وقلباً واحداً معكم.. داعين المولى عزَ وجل أن يحفظ مصرنا الغالية بلد الأمن والأمان، وأن يجعل أيامنا كلها نصراً وعزاً ورخاء".