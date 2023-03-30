أبوالغيط يؤكد أهمية التعاون العربى الأوروبى لمواجهة التحديات المشتركة

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة، رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإلاضافة الى عدد من مسؤولى جهاز العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى.





وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط تناول خلال اللقاء، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تداعيات الحرب فى أوكرانيا على المنطقة.

كما شهد استعرض أبوالغيط، رؤيته ومواقف الجامعة العربية تجاه هذه القضايا، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية العربية الأوروبية.

ولفت إلى اهتمام سفراء الاتحاد الأوروبى بالتعرف على رؤى الأمين العام، حيال التطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية فى ضوء التصعيد الإسرائيلى وحملة القمع والتنكيل التى يباشرها جيش الاحتلال فى مدن الضفة الغربية.

كما استفسر السفراء الأوروبيون حول تطورات الأزمات العربية، لا سيما فى سوريا وليبيا.

وذكر المتحدث أن أبوالغيط، أطلع سفراء الاتحاد الأوروبى خلال اللقاء، على بعض التطورات الخاصة بمسارات العمل العربى المشترك فى المرحلة المقبلة، لا سيما مع قرب انقعاد القمة العربية فى الرياض، كما استمع إلى رؤى وتقييمات المسؤولين الأوروبيين لمستوى التطور فى العلاقات العربية الأوروبية.