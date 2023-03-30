وزير الشباب يبحث التعاون المشترك مع الجامعة البريطانية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، الحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية على جميع المستويات والأصعدة، لتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية والرياضية للشباب.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية فى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والجامعة البريطانية.

وتناول اللقاء، مناقشة تعاون الجامعة مع الوزارة فى عدد من المجالات والأنشطة منها؛ الماراثون الرياضى أكتوبر المقبل، والمنتدى الصحى، وافتتاح المركز الرياضى للجامعة البريطانية، استضافة الجامعة بطولات متنوعة، تقديم منح للرياضيين، برامج أكاديمية للإدارة الرياضية، التعريف بنموذج المحاكاة cop27 الذى أقامته مصر والاستعداد للمشاركة فى cop28، وكذلك التطرق إلى مناقشة التعاون فى أنشطة وفعاليات حياة كريمة، ريادة الأعمال، المجال الشبابى، بالإضافة إلى عقد برتوكول يستهدف تعزيز التعاون مع الوزارة.

وأشار صبحى إلى دور الوزارة فى إثراء الحركة الشبابية، مؤكدا أن شباب الجامعات لهم دور كبير على مدار التاريخ المصرى، وأن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد بكل تعاون مع أفكار الشباب، فالوزارة دائما تدعم الشباب وتعمل على تمكينهم.

وأوضح أهمية المرحلة الجامعية لبناء الفكر العلمى للطلاب، واهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة بالجامعات والمعاهد المصرية، تماشيا مع الجمهورية الجديدة التى أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور أشرف صبحى، إن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب، لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، لجذب للشباب والمواطنين، بداية من التوسع فى الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية وعمل فصول محو أمية والفرق الاستكشافية وغيرها من الأنشطة.

وقدم رئيس الجامعة البريطانية الدكتور محمد لطفى، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر والجهود المبذولة على قطاعى الشباب والرياضة، والسعى نحو تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتربوية خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات.