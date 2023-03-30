القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين العرب والأجانب لقوات المظلات والصاعقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 02:23 مساءً - نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة وذلك إستمراراً لسلسة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة .

حيث إستقبلت قيادة قوات المظلات وفداً من أعضاء التمثيل العسكرى بدأت الزيارة بعرض فيلماً تسجيلياً عن نشأة وتطور قوات المظلات ، تلا ذلك مشاهدة الوفد لعدداً من أنشطة القفز الحر والطيران بمعدات الدلتا ، والمرور على ميدان التدريب على الإقتحام الجوى ، وزيارة القاعة التاريخية وما تحتويه من سجلات لأهم بطولات رجال المظلات عبر مختلف المعارك ، كما قام الوفد بزيارة عامود الهواء الذى يعد من أبرز الأنشطة التدريبية لمقاتلى قوات المظلات .

كما قام أعضاء الوفد بزيارة لقيادة قوات الصاعقة حيث شاهدوا فيلماً تسجيلياً تناول نشأتها وتطورها وتضحيات أبطالها على مر التاريخ ، وكذا المرور على مدرسة الصاعقة حيث أستعرض مقاتلى الصاعقة عدداً من الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها بشكل يومى ، كما نفذوا عدداً من الرمايات الإحترافية بأوضاع الرمى المختلفة ، وتفقد الوفد معرضاً للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة كما شاهدوا تنفيذ عدداً من البيانات العملية التى تعكس مدى ما وصل إليه المقاتلين من مستوى إحترافى عالى فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

وفى ختام الزيارتين أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لتلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى حول قدرات القوات المسلحة المصرية بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومى ، مشيدين بالمظهر المشرف لرجال القوات الخاصة وقدراتهم الإحترافية التى تتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها .