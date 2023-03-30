الرعاية الصحية: تسليم 10 آلاف جرعة دوائية لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكى، بالمسؤولين من الإدارات المركزية والعامة بالهيئة وفروعها المعنيين بتنفيذ أعمال مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وذلك فى إطار متابعته سير العمل بالمبادرة، والتأكد من فاعليتها وتأثيرها على المرضى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تسليم 10,5 آلاف جرعة دوائية لأصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم ضمن فعاليات المبادرة، مؤكدًا أن الفئات الأولى بالرعاية بخدمات المبادرة هم "كبار السن، ذوى الهمم، غير القادرين، الحالات المرضية عالية الخطورة"، ومشيرًا إلى تقديم التوعية والتثقيف الصحى حول أهم الإرشادات الصحية والأنظمة الغذائية السليمة لـ 40 ألف من الأُسر والمواطنين حتى الآن.

وفى إطار اجتماعه لمتابعة سير العمل بمبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وجه الدكتور أحمد السبكى، بزيادة عدد الفرق الطبية إلى 135 فريق من "الأطباء، الصيادلة، التمريض" من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة، للقيام بأعمال الفحص الطبى وصرف الأدوية، وكذلك متابعة الحالات المرضية عالية الخطورة؛ مما يضمن تحقيق وإنجاز أعمال ومستهدفات المبادرة.

وأشار السبكى، إلى تحويل 170 منتفعا من أصحاب الأمراض المزمنة لتلقى الرعاية الصحية بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة أثناء الكشف بالمبادرة لاحتياجهم لمستويات أعلى من الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الفريق الطبى مدرب ومؤهل على أعلى مستوى للكشف على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية.

ووجه السبكى، خلال الاجتماع، بالتسجيل الإلكترونى لكل معلومات المبادرة على السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم فى عمليات التسجيل للمواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وكذلك تحديث بيانات المسجلين للاستفادة بالخدمات، مؤكدًا أهمية طب الأسرة كنواة للمنظومة.

ووجه، بالتوثيق العلمى لبيانات المبادرة وتحليل تأثيراتها على تحسين نتائج وتقليل تكاليف الرعاية الصحية فى المستقبل، كهدف استراتيجى للهيئة، كما شدد على المرور الميدانى للمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، موجهًا بتشكيل غرفة بكل فرع من أفرع الهيئة بالمحافظات سالفة الذِكر لإدارة المبادرة، وإعداد تقارير يومية عن سير العمل بها.

وأكد السبكى، أهمية الحلول المبتكرة للوصول لأكبر عدد ممكن من المنتفعين للاستفادة بخدمات المبادرة، لافتًا إلى أن حملات طرق الأبواب هى الأكثر نجاحًا وتأثيرًا فى المجتمع، كما ثمَّن السبكى جهود القائمين على المبادرة، مؤكدًا أهمية تحفيز وتكريم المتميزين فى أعمال المبادرة مِمَّن حققوا المستهدفات وتبنوا حلول مبتكرة للتنفيذ، كما أكد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز وصول خدمات المبادرة.

وتابع: نستهدف حلول أكثر ابتكارًا الأعوام القادمة، أهمها الشات بوت Chat Bot، ورسائل SMS، ومنصة إلكترونية لتوجيه الإرشادات الصحية للمرضى، وتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعى؛ لتحقيق أكبر قدر من التواصل مع المواطنين.

وأشار السبكى، خلال الاجتماع، إلى أن أهم مستهدفات المبادرة هى تعزيز ثقة المنتفعين بخدمات المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة للأفراد والمجتمع، مؤكدًا أن تضافر الجهود هو الطريق الأمثل لتحقيق أكبر قدر من المنافع لصالح المواطن المصرى.

وشارك الاجتماع، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، إضافة إلى عدد من مستشارى رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومدراء الأفرع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وذلك عبر تقنية الزووم.

كما حضر الاجتماع، عدد من مدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسى للهيئة العامة للرعاية الصحية المعنية بتنفيذ أعمال المبادرة.

تجدر الإشارة، إلى إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، بهدف تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، طوال شهر رمضان المبارك، وتعد تلك المبادرة النسخة الثانية من مبادرات هيئة الرعاية لتعزيز الصحة فى رمضان، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من المبادرة العام الماضى "رمضانك صحة".

وتستهدف المبادرة، الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" طوال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تسليمهم الأدوية المزمنة الخاصة بعلاجهم، وكذلك تقديم التوعية والتثقيف الصحى للأُسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة التى يجب اتباعها، سواء عن طريق التواصل الشخصى، أو الندوات التوعوية، أو عبر صفحة فيسبوك الرسمية للهيئة على الرابط التالى من هنا.

وتستهدف المبادرة، الوصول إلى 70 ألف منتفع من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث، منهم أكثر من 25 ألف منتفع ببورسعيد، وما يقرب من 28 ألف منتفع بالأقصر، وأكثر من 17 ألف منتفع بالإسماعيلية، كما تستهدف الكشف على 3 فئات أساسية، وهم مرضى السكرى، ومرضى الضغط، ومرضى السكرى والضغط معًا، فى منازلهم.