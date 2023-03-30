جدة - نرمين السيد - وجه السفير لويس دوما، سفير كندا بالقاهرة، التهنئة إلى مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الأزهر الشريف ومرور 1083 عامًا من العطاء.





وكتب السفير الكندى - فى تدوينة عبر حسابه على موقع (تويتر): «فى مثل هذا اليوم من 1083 سنة تم وضع حجر أساس منارة التنوير فى مدينة الألف مئذنة، كل سنة ومآذن الأزهر ومنابرها تدعو للسلام والتسامح والأخوة».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير كندا بالقاهرة يهنئ الأزهر بمرور 1083 عاما على إنشائه: منارة التنوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.