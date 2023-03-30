القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لقيادتى قوات المظلات والصاعقة

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جدة - نرمين السيد - وذلك استمراراً لسلسة الزيارات التى تنظمها القوات المسلحة للملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
حيث استقبلت قيادة قوات المظلات وفداً من أعضاء التمثيل العسكرى بدأت الزيارة بعرض فيلماً تسجيلياً عن نشأة وتطور قوات المظلات، تلا ذلك مشاهدة الوفد لعدداً من أنشطة القفز الحر والطيران بمعدات الدلتا والمرور على ميدان التدريب على الاقتحام الجوى، وزيارة القاعة التاريخية وما تحتويه من سجلات لأهم بطولات رجال المظلات عبر مختلف المعارك، كما قام الوفد بزيارة عامود الهواء الذى يعد من أبرز الأنشطة التدريبية لمقاتلى قوات المظلات.
كما قام أعضاء الوفد بزيارة لقيادة قوات الصاعقة حيث شاهدوا فيلماً تسجيلياً تناول نشأتها وتطورها وتضحيات أبطالها على مر التاريخ، وكذا المرور على مدرسة الصاعقة حيث استعرض مقاتلى الصاعقة عدداً من الأنشطة التدريبية التى يتم تنفيذها بشكل يومى.
كما نفذوا عدداً من الرمايات الاحترافية بأوضاع الرمى المختلفة، وتفقد الوفد معرضاً للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة كما شاهدوا تنفيذ عددا من البيانات العملية التى تعكس مدى ما وصل إليه المقاتلين من مستوى احترافى عالى فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.
وفى ختام الزيارتين أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لتلك الزيارات التى تهدف إلى زيادة المعرفة والوعى حول قدرات القوات المسلحة المصرية بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومى، مشيدين بالمظهر المشرف لرجال القوات الخاصة وقدراتهم الإحترافية التى تتناسب مع طبيعة المهام التى يكلفون بها.
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