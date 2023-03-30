احتفالا بالعيد القومى.. محافظ الجيزة يسلم أجهزة كهربائية لـ 10 عرائس

جدة - نرمين السيد - سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أجهزة كهربائية لـ10 فتيات مقبلات على الزواج مقدمة من مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى، بعدد 20 جهازا من الأجهزة الكهربائية المنزلية (ثلاجة – غسالة)، بحضور صباح العربى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى للتنمية وهند عبدالحليم، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، وطارق الشوربجى، وكيل مدير مديرية التضامن.





وقال راشد، إن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة خلال كلمته، على سعى الدولة المصرية بمختلف قياداتها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمساعدة ودعم المجتمع المدنى ورجاله ويأتى فى مقدمتهم مؤسسة العربى بقيادة رائدها ومؤسسها الحاج محمود العربى رحمه الله نحو توفير كل ما هو أفضل لحياة المواطنين.

وأشار إلى أن مبادرة اليوم، بتيسير سبل الزواج على فتيات المحافظة، أحد تلك المبادرات المقدمة لدعم مختلف فئات المجتمع المصرى وتوفير مقتضيات العيش الكريم لأفراده ورفع المعوقات التى تواجههم لتمكينهم من الزواج وتكوين الأسر وتسهيل سبل المعيشة لإخراج جيل جديد يكون خير داعم لجهود بلده وخططها التنموية.

ووجه المحافظ خلال كلمته رسالة للفتيات المقبلات على الزواج، بأن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناء يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التى تساهم فى بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم.

ووجه المحافظ رسالة إلى المجتمع وخص بالذكر الأهالى والأسر بضرورة تخفيف مصاريف الزواج المختلفة والتى تعد من أكبر معوقات الزواج وعدم المبالغة فى التأثيث وشراء الأجهزة والقضاء على الموروثات المجتمعية وحثهم بضرورة نشر تلك القيم الصحيحة التى ستعم بالنفع على مجتمعنا وتساهم فى تيسير الزواج على أبناءنا.

وخلال الاحتفالية عبر محافظ الجيزة عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة شركات العربى لمشاركتها مواطنى محافظة الجيزة احتفالات العيد القومى وعلى هذه المبادرة الإنسانية الكريمة والتى تؤكد دورها الرائد والدائم فى رعاية الأسر المستحقة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم واهتمامها الشديد بالمرأة.

من ناحيتها أعربت صباح العربى، عن سعادتها بالمشاركة فى إدخال السعادة على أبناء المحافظة، مؤكدة على ان الدور الذى تقوم به المؤسسة هو جزء من واجبها إتجاه المجتمع، كما قدمت العربى درع تكريم لمحافظ الجيزة لرعايته لمبادرات التنمية التى تهدف لتطوير وتحسين حياة المواطنين من أهالى المحافظة.

وكانت مجموعة العربى خصصت يومى 30، 31 مارس الجارى لتنفيذ بلاغات الصيانة الخاصه بالأجهزة الكهربائية التابعة لمجموعه العربى مجانا لمواطنى محافظة الجيزة إلى جانب تقديم عدد من الفعاليات الاحتفالية لمشاركة المواطنين الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.