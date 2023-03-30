أخبار مصرية

هيئة الدواء المصرية بتقدملك بعض النصائح لتقليل الشعور بالحموضة في رمضان

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 01:26 مساءً - -تجنب الطعام المقلي والحار والأطعمة الدهنية وعالية الحموضة، مثل الأطعمة المصنعة، وأيضا الحلويات الدسمة عالية السكريات، والأطعمة الغنية بالتوابل والبصل والثوم.​

-تقليل مصادر الكافيين كالقهوة والشوكولاتة، وأيضا المشروبات الغازية.​

-تناول وجبات صغيرة الحجم.​

-الأكل ببطء والمضغ الجيد.​

-تجنب النوم بعد الوجبات؛ إذ يجب الفصل بينهما من ٣ إلى ٤ ساعات على الأقل.​

-الاعتماد على طريقة طهي صحية مثل الشوي، أو السلق، أو الطهي على البخار.​​

-تجنب الإكثار من المخلل والفاكهة مثل (العنب /الجريب فروت /البرتقال/ الأناناس/ الطماطم).​

-تجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام.​

-الإقلاع عن التدخين والكحوليات.​

-إنقاص الوزن.​

كما تنصح هيئة الدواء المصرية بمراجعة الأدوية التي تتناولها مع الطبيب والصيدلي، مثل: الاسبرين، ومضادات الاكتئاب، ومسكنات الألم المضادة للالتهابات، وهرمون الاستروجين؛ فقد تكون هي السبب.​​

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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