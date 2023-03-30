وزير التنمية المحلية : ورشة عمل لتنقيح حقائب دورات الـ ( TOT...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 01:26 مساءً - فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بإعداد مدربين محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية ، و اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلي الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة ، وإنطلاقاً من تحقيق شعار "نعمل معًا... ننجح معًا" للوصول الي الاحتياجات الفعلية التي تحقق الهدف المنشود من عملية التدريب و بناء قدرات و رفع مهارات العاملين بالمحليات...

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع الثاني من رمضان وهو الأسبوع التدريبي رقم 33 من الخطة التدريبية للمحليات 2022 / 2023، ورشة عمل متخصصة لخريجي دورات الـ (TOT) لآخر عامين (2021-2022) لإعطاءهم الفرصة لتنقيح حقائبهم التدريبية التى قاموا باعدادها اثناء تنفيذ الدورة وهي بمثابة مشروعات تخرج لهم ، لتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام القادم 2023/2024، ويستفيد من ورشة العمل 84 متدرب من جميع المحافظات ، ويأتي ذلك في إطار الإعداد لوضع الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي القادم ، والاهتمام بتحديث وتطوير خطة التدريب بحيث تتضمن برامج تدريبية تتواكب مع الاحتياجات التدريبية الواقعية والملحة للعاملين بالإدارة المحلية علي مستوي الوزارة والمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن دورات الـ (TOT ) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية ساهمت في افراز عناصر متميزة قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية بمركز سقارة ، ولتدريب العاملين في المراكز التدريبية بالمحافظات ، خاصة وأن لديهم القدرة علي تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة علي معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين ، وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد، وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني ، وخلق روح المنافسة لدي المتدربين بما يعمل علي تطوير مهارات العاملين وانعكاسه علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الورشة تهدف إلي تنقيح الحقائب التدريبية بواسطة معديها والتأكد من جودة الحقائب من حيث المحتوي العلمي والفني و تطويرها لتواكب أحدث البرامج التدريبية ، واتخاذ قرار بشأن إمكانية إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام التدريبى 2023/2024 ، بالإضافة إلي التأكد من استيعاب معدي الحقائب للمادة التدريبية بمحتوياتها ( دليل مدرب ودليل متدرب ودليل التطبيقات والأنشطة) ، كما تقوم الورشة بتحديد فريق مدربي كل حقيبة في حالة إدراجها في الخطة التدريبية.

وقال وزير التنمية المحلية ، أن الأسبوع المقبل، سيتضمن أيضاً تنظيم ورشة عمل لمسؤولي وحدات المتغيرات المكانية ووحدات الجيومكانية لعدد 84 متدرب ، ويشرف علي تنفيذها إدارتا الأزمات والتحول الرقمي بالوزارة بالتعاون مع وزارتى التخطيط و التنمية الاقتصادية والزراعة و استصلاح الأراضى ، لافتاً إلي أن الوزارة قامت بإنشاء وحدات المتغيرات المكانية والجيومكانية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية بالمحافظات لرصد المتغيرات المكانية على أراضي الدولة.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن ورشة العمل تهدف إلى زيادة مساحة التواصل والتنسيق ومتابعة الأداء وتبادل الخبرات وتذليل أي عقبات قد تواجه الوحدات في دراسة تقارير المتغيرات المكانية ، التي ترد إليهم شهريًا من إدارة المساحة العسكرية ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها ، والتعامل بحزم مع غير القانوني ، بالاضافة الي التعريف بدورة العمل بوحدات المتغيرات المكانية بكل محافظة ، وتطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا ، لتحقيق أفضل أداء وما تم إنجازة من أعمال في هذه الوحدات.

وأشار وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل تركز علي التعرف بأسباب ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والنتائج المترتبة عليها والحلول المقترحة، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته القانون 164 لسنة 2022 ، و القوانين الخاصة بـ (التقنين – التصالح ) وعلاقتها بالتعديات على الأراضي الزراعية ، والمشاكل والمعوقات بالمنظومة والحلول المقترحة ، بالاضافة الي مناقشة الدعم اللازم من وزارة التخطيط، وتختتم ورشة العمل بعرض التجارب الناجحة للاستفادة منها .

ولفت اللواء هشام آمنة، إلي أن الاسبوع التدريبي الـ 33 من الخطة سيتضمن ايضًا دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات في مجال التطورات التشريعية الجديدة واصدار التراخيص، يستفيد منها 28 متدرب ، ويشرف علي تنفيذها إدارة الشئون القانونية بالوزارة، مضيفاً أن الدورة التدريبية تتضمن التعريف بالإجراءات التشريعية لإصدار القوانين في مصر ، والتعريف بعدة قوانين منها قانون الإعلانات علي الطرق العامة الجديد ، وملامح قانون الإدارة المحلية الجديد ، والإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الإدارة المحلية فيما يخص تخصيص الأراضي لأغراض النفع العام ، وقانون المحال العامة الجديد وما تم اتخاذه من إجراءات عليه ، وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجديد ، وقانون عربات الطعام المتنقلة ، وقانون تنظيم إنتظار المركبات في الشوارع الجديد ، بالاضافة الي قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ، وقانون الخدمة المدنية ، والأشتراطات البنائية الجديدة ، وتختتم الدورة التدريبية بورشة عمل تطبيقية لإجراء الدراسات القانونية وإبداء الرأي بشأن الموضوعات المطروحة للفحص والفتوي وكيفية كتابة التقارير والمذكرات بشأنها .

وعلى جانب آخر... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 30/3/2023 بتخريج 80 متدرب من جميع المحافظات، اجتازوا 3 دورات تدريبية هى دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة تصميم الشبكات ، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشئون المالية.