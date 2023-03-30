خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط إن هناك خطة لمصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مضيفة أن مصر تستهدف فى قطاع الزراعة تحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقى والرأسى فى قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه، وتأكيد أهمية مبادرة "ترشيد استهلاك مياه الري" موضحة أن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد 663 عملا صناعيا على الترع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية.

وفيما يتعلق بمبادرة "الاستغلال الأمثل للموارد المائية"، فتتضمن الخطة الاستثمارية استغلال 3 مليارات م3 سنويا من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 28 بئرا جوفيا، وإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.

وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة "مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية" التى تشمل تجهيز 52 بئرا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحماية وتطوير مجرى النيل بطول 4 كيلومترات، وإزالة 13600 تعد على مجرى نهر النيل والترع، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات الصرف بشقيه العام والمغطى فى زمام 60 ألف فدان.

وانتقلت الوزيرة الى مشروع رفع كفاءة منافذ توزيع وتخزين السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، والمتوقع أن يتم تنفيذه على مدار 18 شهرا، موضحة أن المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائى، وأيضا تطوير المنظومة التخزينية.

وكشف وزير الزراعة السيد القصير عن مساعى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى تاتى من خلال وافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبنى مفهوم الاكتفاء الذاتى النسبى وهو المنهج الذى تتبعه معظم الدول والذى يعنى قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتى المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

وأشار القصير إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظرا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسه فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آليه مهمه لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات إستيعابا لفرص التشغيل.

وأكد الوزير أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية ووضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحه وتحسينها ورفع كفائتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه العملاقة وإضافة مزيد من الأراضى المستصلحة للرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسى وزيادة السعات التخزينية للحبوب وغيرها من الإجراءات التى مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها.

وشدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية فى العمل من خلالها والتى سيكون لها مردودات تنموية كبيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى المستوى القومى وهى مشروعات تطوير وتحديث منظومة الرى فى الأراضى القديمة للوادى والدلتا، ومبادرات زيادة الإنتاج الزراعى من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح ومشروعات تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب حيث تشتهر محافظات الصعيد بزراعة القصب خاصة وان محافظة الأقصر تزرع حوالى 50% من أراضيها بقصب السكر، ويمكن لمؤسسات العمل الأهلى التنموى ان يكون لها دور كبير فى تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من مؤسسات الدولة المعنية.