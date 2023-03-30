شكرى يشيد باختيار مصر مقرا لسفارة كمبوديا الوحيدة فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل المباحثات بالترحيب بالوزير الكمبودى فى زيارته الرسمية الأولى لمصر، منوها إلى التقدير البالغ لحرصه على إتمام تلك الزيارة؛ لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، مشيدا باختيار كمبوديا مصر لتكون مقرا لسفارتها الوحيدة فى القارة الإفريقية.

وأكد الوزير شكرى أيضا على العلاقات التاريخية التى تربط مصر وكمبوديا، حيث كانت مصر من أوائل الدول الإفريقية والعربية التى دشنت علاقات دبلوماسية مع كمبوديا منذ عام 1953، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع كمبوديا وكذا مع "رابطة الآسيان" التى تتمتع كمبوديا بعضويتها وتحظى مصر بوضعية الشريك معها.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المحادثات تناولت أيضا تأكيد الجانبين على أهمية زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والحاجة لمزيد من التنسيق والتواصل المباشر بين الغرف والمؤسسات التجارية فى كلا البلدين.

كما أعرب وزير خارجية كمبوديا عن تطلع بلاده للارتقاء بمستوى التعاون مع مصر فى المجالات الثقافية والتعليم والسياحة، مشيدا بالمنح الدراسية التى يحظى بها الطلاب الكمبوديين فى الأزهر الشريف، لاسيما لما هو معروف عن مصر والأزهر الشريف بتبنى النهج الوسطى للإسلام.

وحول آفاق التعاون بين البلدين على الساحة الإفريقية، كشف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية نقل للضيف استعداد مصر لدعم كمبوديا لتعزيز التبادل التجارى مع القارة الإفريقية، أخذا فى الاعتبار ما تشهده مصر من تطور فى مجال تحديث الموانئ وطرق الشحن البحرى والبرى فى القارة، مستعرضا التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر، والدور الذى تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتيسيرات التى تقدمها للمستثمرين الأجانب.

كما بحث الجانبان عددا من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث أكدا على أهمية استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائى، واستمرار التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

وأردف المتحدث الرسمى، بأن الوزيرين اختتما محادثاتهما بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الآثار والمتاحف والتراث بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة الكمبودية، والتعاون الثقافى بين جمهورية مصر العربية ومملكة كمبوديا، والتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية والمعهد الوطنى للدبلوماسية بوزارة الخارجية بمملكة كمبوديا.