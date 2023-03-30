محافظ الغربية: الدولة تواجه الزيادة السكانية بالتحفيز والترغيب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن توجهات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، تعتمد على التحفيز والترغيب دون غيره من الوسائل؛ إيمانا بأن مواجهة هذا التحدى يكمن إيمانا راسخا لدى الجميع بخطورة الزيادة السكانية وتهديدها لفرص الأجيال القادمة فى العيش الكريم والإخلال برصيدهم من الموارد والتنمية.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع مديرى المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لمناقشة وتحليل ما تم حصره وتجميعه من مقترحات لوضع وتنفيذ خطة المشروع القومى لتنمية الأسرة، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى، ونجوى العشيرى السكرتير العام للمحافظة. ووجه محافظ الغربية بإدراج موضوعات تنمية الأسرة فى المناهج الدراسية فى المدارس والجامعات وإعداد مناهج دراسية خاصة بتنمية الأسرة لكافة المراحل الدراسية وتصحيح مفاهيم تنظيم الأسرة فى كليات الطب وتخصيص جزء من الأنشطة المدرسية لخدمة المشروع القومى لتنمية الأسرة، وكذلك تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للمساهمة فى التعليم المزدوج. وعرض المحافظ - خلال كلمته - محاور المحافظة لتفعيل المشروع القومى لتنمية الأسرة، وعلى رأسها التوعية والتثقيف، والتى تشمل تحديد (الفئات المستهدفة، المادة العلمية، المدربين وتدريب المتدربين ) ووضع خطة وآليات التوعية، مشيرا إلى أن المحور الثانى وهو تكثيف دور المركز والوحدات الصحية فى تنمية الأسرة، والتى تشمل توفير وتكثيف استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك تكثيف التوعية الصحية للمترددين على المستشفيات والمراكز الصحية. من ناحيته، قال الدكتور طلعت عبدالقوى إن الزيادة السكانية تعد خطرا داهما يهدد الوطن ويلتهم كافة مشروعات التنمية المنفذة على أرض الواقع؛ مما يؤثر بالضرورة على التوازن اللازم بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، ذلك التوازن الذى من شأنه تحقيق الرخاء ويرفع من مستوى المعيشة للمواطنين.

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