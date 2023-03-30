«بيطرى الغربية»: تحصين 95 ألف رأس من الماشية ضد الأمراض الوبائية

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية الدكتور حاتم أنور مدير، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس بلغ 95 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام 2023، والتى تستمر لنحو شهر.





وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية فى بيان إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، مؤكدا أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة. وأوضح أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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