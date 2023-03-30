مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 180 يومًا

وأوضح جهاز الإحصاء فى بيان، اليوم أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 104 ملايين بالداخل فى يوم 26 نوفمبر من العام الماضى أى خلال 56 يوما، ليصبح إجمالى عدد سكان مصر 104 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثانى فى يوم 24 يناير من العام الجارى أى خلال 59 يوما، ثم سجلت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أى خلال 65 يوما.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، ثم الجيزة فى المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، ثم الغربية 5.4 مليون نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بنى سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة.
وسجل عدد سكان بورسعيد 790.7 ألف نسمة، السويس 790.4 ألف نسمة، مطروح 542.8 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 401.8 ألف نسمة، الوادى الجديد 265.5 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.8 ألف نسمة.
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