التنمية: توقيع عقد لتأثيث 329 مجمع خدمات حكومية بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وذلك ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع على عقد الاتفاق كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، واللواء سامى إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربى.

يأتى ذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى جلسته فى 22 فبراير 2023.

وأكد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن هذا العقد يأتى فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتى تم نهوها بقرى «حياة كريمة»، حيث تم الانتهاء من حوالى 303 مجمعات خدمية بنسبة 100٪؜، وجار الانتهاء من 29 مجمع ليصبح قطاع خدمات الإدارة المحلية أحد القطاعات التى اكتملت بنسبة 100٪؜ فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه بعد الانتهاء من أعمال التجهيز والتأثيث سيتم انطلاق تقديم الخدمات للجمهور بصورة رسمية، حيث ستتولى وزارة التنمية المحلية بموجب هذا التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربى توريد الأثاث النمطى المطلوب لكل الجهات التى ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، ومن بينها التموين والشهر العقارى والأحوال المدنية والتضامن وغيرها.

وأشار هشام آمنة إلى أنه سيعقب أعمال التأثيث والتجهيز للمجمعات التنسيق السريع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير التجهيزات التكنولوجية والربط مع المراكز التكنولوجية داخل المجمعات عَلِى منصة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 60% من الموظفين الذين ينتقلون لمجمعات الخدمات الحكومية.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من باقى الأعداد المستهدفة وفقًا لخطط التدريب المعدة لذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى تلبية احتياجات المجمعات ويمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ويضمن انتظام سير العمل.

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على أنه سيجرى العمل على قدم وساق لمتابعة جهود التنمية المزمع تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع تأثيث وتجهيز 329 مجمعا خدميا بالقرى المستهدفة ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصرى عبر تحسين مستوى معيشة المواطن على كل المستويات مع توفير مختلف الخدمات والمرافق.

وأشار إلى أهمية هذا التعاون المشترك، حيث تقوم مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المختلفة بخدمة كل المواطنين بهذه القرى والتيسير عليهم وتوفير الوقت والمجهود لهم، حيث يتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية لتضم مختلف المصالح الحكومية الخدمية داخل مجمع متكامل بمكانٍ واحد لرفع العبء عن المواطن عند تلقى الخدمة.

وأكد الوزير على وجود تعاون مثمر مع وزارة التنمية المحلية فى العديد من المجالات وذلك فى ضوء استراتيجية عمل وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصُنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية.