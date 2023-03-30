وقال مفتى الجمهورية: "إن انتصارات العاشر من رمضان كانت لحظة فارقة فى تاريخ مصر وجيشها العظيم، وما فيها من دروس وعبر ملهمة علينا أن نتذكرها دائما ونعلمها لأبنائنا وشبابنا ليستفيدوا منها".
وأكد المفتى -فى بيان له- أن هذه الذكرى المهمة تحيى فى نفوسنا دائما الأمل والاستبشار بالنصر والتوفيق من الله عز وجل فى كل ما نواجهه من تحديات على كافة الأصعدة إذا ما اجتهدنا وأخذنا بالأسباب وخططنا للمستقبل بمنهجية علمية وطبقنا ذلك بتفان وتضحية.
وشدد على أن النصر والعمل بجد واجتهاد قرينان لا يفترقان، وقد بشرنا بذلك الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم بقوله: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا)، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج أيضا إلى المثابرة والصبر حتى يتحقق النصر، وعن ذلك يقول تعالى: (واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين).
وتوجه المفتى بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يجعل انتصارات العاشر من رمضان ملهمة لنا لمواجهة كافة التحديات، وأن تحفزنا إلى العمل والبناء والتنمية، حتى تنعم مصرنا الغالية بالرخاء والاستقرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفتى يهنئ السيسى ووزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.