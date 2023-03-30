المفتى يهنئ السيسى ووزير الدفاع بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يديم على مصرنا الحبيبة وأهلها الانتصارات والاستقرار والأمن والسلام.





وقال مفتى الجمهورية: "إن انتصارات العاشر من رمضان كانت لحظة فارقة فى تاريخ مصر وجيشها العظيم، وما فيها من دروس وعبر ملهمة علينا أن نتذكرها دائما ونعلمها لأبنائنا وشبابنا ليستفيدوا منها".

وأكد المفتى -فى بيان له- أن هذه الذكرى المهمة تحيى فى نفوسنا دائما الأمل والاستبشار بالنصر والتوفيق من الله عز وجل فى كل ما نواجهه من تحديات على كافة الأصعدة إذا ما اجتهدنا وأخذنا بالأسباب وخططنا للمستقبل بمنهجية علمية وطبقنا ذلك بتفان وتضحية.

وشدد على أن النصر والعمل بجد واجتهاد قرينان لا يفترقان، وقد بشرنا بذلك الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم بقوله: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا)، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج أيضا إلى المثابرة والصبر حتى يتحقق النصر، وعن ذلك يقول تعالى: (واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين).

وتوجه المفتى بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يجعل انتصارات العاشر من رمضان ملهمة لنا لمواجهة كافة التحديات، وأن تحفزنا إلى العمل والبناء والتنمية، حتى تنعم مصرنا الغالية بالرخاء والاستقرار.