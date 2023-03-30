وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف فى بيان اليوم الخميس: "إن قواتنا المسلحة الباسلة دائما على العهد فى خدمة الوطن، تاريخ مشرف وحاضر عظيم، يد تحمى وتحرس وأخرى تبنى وتعمر، فها هى تحيى فينا روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر بما قدمته وتقدمه من تضحيات فى مواجهة الإرهاب، وجهود فى مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة، سائلا الله العلى العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنا أمانا، ويجعل أيامنا كلها نصرا وعزا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين".

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