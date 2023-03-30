اعتماد 5 منشآت طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح 5 منشآت طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بالأقصر، و3 منشآت تابعة للهيئة بالإسماعيلية فى الحصول على درجة الاعتماد القومية طبقا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية.





وأشارت الهيئة، إلى أن المنشآت الطبية الخمس الحاصلة على درجة الاعتماد شملت وحدات طب أسرة "الدبايبة، أحمد سعيد، طيبة، آل عثمان"، إضافة إلى مركز طب أسرة "منشاة العمارى"، وبذلك يصل إجمالى المنشآت الطبية المعتمدة بالمحافظة إلى 10 منشآت طبية تقدم كافة الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، المنشآت الصحية الثلاث التى نجحت فى اجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR بمحافظة الإسماعيلية شملت "وحدة طب أسرة الروضة"، ومركزى طب أسرة "المستقبل، الواصفية" وتخدم هذه المنشآت حوالى 106 آلاف نسمة من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك يصل إجمالى المنشآت المعتمدة بالمحافظة، حتى الآن، 5 منشآت طبية تقدم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، تم تقديم حوالى 400 ألف خدمة طبية من خلال المنشآت الخمس المعتمدة بالأقصر، فيما قدمت المنشآت الثلاث المعتمدة بالإسماعيلية، أكثر من 360 ألف خدمة رعاية أولية منذ تدشين المنظومة بالمحافظة، وحتى الآن، بإجمالى أكثر من 760 خدمة طبية شملت "طب الأسرة، الأسنان، الأطفال، الباطنة، الصيدلية، المعمل، الأشعة، الفحص الشامل، الإسعافات الأولية" للمترددين عليها، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتى تمثل حوالى 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديدة، جهود كتيبة العمل بوحدات طب أسرة "أحمد سعيد، الدبابية، طيبة، آل عثمان"، ومركز طب أسرة "منشاة العمارى" بالأقصر، وكذلك "وحدة طب أسرة الروضة"، ومركزى طب أسرة "المستقبل، الواصفية" بالإسماعيلية، معربا عن فخره بجهود كافة العاملين، موجها التهنئة وتحية شكر وتقدير لكل من ساهم للوصول لهذا الإنجاز، لافتا أن وحدات ومراكز طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات والرعاية الصحية، وتقدم 80%من الخدمات الطبية التى يحتاجها الفرد، وهى نواة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.