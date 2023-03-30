القوى العاملة: 1845 وظيفة خالية برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الخميس، عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص فى 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.





وجاء فى بيان وزارة القوى العاملة أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عنها كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة فى 12 محافظة، هى: "القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء"، فى التخصصات الآتية:

"مدرسين رياضيات وعلوم، وفنيون IT، ومشرفين مواقع، وأفراد أمن، ومندوبين مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبين، وعمال عاديين، ومسئولين تمويل، واخصائيين تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وعمال نظافة،وتخصصات أخرى".

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن: "أخصائى تمويل، ومشرفين، وعمال عاديين برواتب مجزية"، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.