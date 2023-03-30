الإمام الطيب: الأزهر منارة ادخرتها العناية الإلهية لعلوم العقل والنقل

جدة - نرمين السيد - وقال الإمام الطيب، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "1083 عامًا والأزهر الشريف هو المنارة التى ادخرتها العناية الإلهية لتكون مركزًا لحكمة القرآن والسُّنة، وعلوم العقل والنقل، وأذواق القلب ومواجيده، ومعارف الروح وأسرارها، متفردًا بمنهجه الوسطى المستنير".
وأضاف: "فهو ليس مجرد معهد عريق أو جامعة عالمية هى الأقدم فى تاريخ الإنسانية وحسب، بل هو فى جوهره رسالة ومنهج وخطاب فكرى مستنير يحمل الخير للبشرية جمعاء.. نسأل الله العون على حمل هذه الرسالة وأداء الأمانة ".
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