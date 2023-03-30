توقيع عقد اتفاق بين التنمية المحلية والانتاج الحربى لتجهيز 329 مجمع خدمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 09:29 صباحاً - *اللواء هشام آمنة : انطلاق تقديم الخدمات للجمهور بصورة رسمية في مجمعات الخدمات الحكومية بعد الانتهاء من عملية التأثيث وتوفير التجهيزات التكنولوجية*

*الوزير "محمد صلاح": سيتم العمل على قدم وساق لمتابعة جهود التنمية المزمع تنفيذها في إطار المشروع الذي يستهدف تحقيق حياة كريمة لمواطنين القرى المستهدفة*

في ضوء موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي في جلسته في 22 فبراير 2023 .

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي التوقيع علي عقد اتفاق بين الوزارتين بشأن تأثيث وتجهيز عدد 329 مجمعاً خدمياً بالقري المستهدفة وذلك ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، جاء التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقع علي عقد الاتفاق كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء سامي إبراهيم محمد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع ٩٩ الحربي .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن هذا العقد يأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتي تم نهوها بقري " حياة كريمة"

حيث تم الإنتهاء من حوالي 303 مجمع خدمي بنسبة 100 ٪؜ وجاري الانتهاء من 29 مجمع ليصبح قطاع خدمات الإدارة المحلية أحد القطاعات التي اكتملت بنسبة 100 ٪؜ في قري المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بعد الانتهاء من أعمال التجهيز والتأثيث سيتم انطلاق تقديم الخدمات للجمهور بصورة رسمية حيث ستتولي وزارة التنمية المحلية بموجب هذا التعاقد مع وزارة الانتاج الحربي توريد الأثاث النمطي المطلوب لكافة الجهات التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية ومن بينها التموين والشهر العقاري والأحوال المدنية والتضامن وغيرها .

وأشار اللواء هشام آمنة أنه سيعقب أعمال التأثيث والتجهيز للمجمعات التنسيق السريع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير التجهيزات التكنولوجية والربط مع المراكز التكنولوجية داخل المجمعات عَلِي منصة مصر الرقمية ، مشيرًا إلي أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 60 % من الموظفين الذين ينتقلون لمجمعات الخدمات الحكومية ، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من باقي الأعداد المستهدفة وفقاً لخطط التدريب المعدة لذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تلبية احتياجات المجمعات ويمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ويضمن انتظام سير العمل .

ومن جانبه أكد المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على أنه سيجرى العمل على قدم وساق لمتابعة جهود التنمية المزمع تنفيذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع تأثيث وتجهيز عدد (329) مجمع خدمي بالقرى المستهدفة ضمن مجمعات الخدمات الحكومية المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف بالدرجة الأولى بناء الإنسان المصري عبر تحسين مستوى معيشة المواطن على كافة المستويات مع توفير مختلف الخدمات والمرافق، لافتاً إلى أهمية هذا التعاون المشترك حيث تقوم مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المختلفة بخدمة كافة المواطنين بهذه القرى والتيسير عليهم وتوفير الوقت والمجهود لهم حيث يتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية لتضم مختلف المصالح الحكومية الخدمية داخل مجمع متكامل بمكانٍ واحد لرفع العبء عن المواطن عند تلقى الخدمة.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على وجود تعاون مثمر مع وزارة التنمية المحلية فى العديد من المجالات وذلك فى ضوء إستراتيجية عمل وزارة الإنتاج الحربي بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصُنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية.