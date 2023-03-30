طقس الأربعاء.. اعرف كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء





وكشفت الأرصاد عن وجود فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مع نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية. بينما تكون حالة البحرالأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 21 11 العاصمة الادارية 21 11 6 أكتوبر 22 10 بنهـا 21 11 دمنهور 21 12 وادى النطرون 22 11 كفر الشيخ 20 12 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 11 طنطا 20 12 دمياط 19 11 بورسعيد 19 12 الإسماعيلية 22 13 السويس 21 12 العريش 20 11 رفح 19 12 رأس سدر 22 14 نخل 21 08 كاترين 18 07 الطور 22 15 طابا 20 13 شرم الشيخ 24 17 الاسكندرية 18 12 العلمين الجديدة 19 12 مطروح 19 13 السلوم 18 12 سيوة 18 12 رأس غارب 23 14 الغردقة 24 15 سفاجا 23 14 مرسى علم 24 15 شلاتين 27 18 حلايب 24 17 أبو رماد 24 16 رأس حدربة 26 17 الفيوم 21 11 بنى سويف 21 12 المنيا 22 12 أسيوط 22 11 سوهاج 23 13 قنا 27 13 الأقصر 26 14 أسوان 28 16 الوادى الجديد 25 10 أبوسمبل 27 10

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