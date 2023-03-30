مرضى الغسيل الكلوى يكافئون مدير مستشفى السلام التخصصى (صور)

جدة - نرمين السيد - فاجأ مرضى وحدة الغسيل الكلوى بـ مستشفى السلام التخصصى، مدير المستشفى الدكتور أحمد رزق نسيم، بوقفة شكر وتقدير أمام مكتبه؛ تقديرا لجهوده معهم خلال فترة تواجدهم بالمستشفى.





وعلَّق المرضى لافتات شكر وتقدير لـ الدكتور أحمد رزق أمام مكتبه، وكتبوا عليها "شكرا لمديرنا الفاضل على رعايتك للمرضى وجميع العاملين المستشفى وسعة صدرك وتحملك لكل مشاكلنا الى جانب أعباء العمل، والتطوير الدائم الذى ترفع به مستوى الخدمة الطبية القدمة.. شكرا مديرنا الفاضل الخلوق فلا توجد كلمات تعبر عن مدى احترامنا وحب الجميع لشخصك الموقر".

وتردد على قسم الغسيل الكلوى بـ مستشفى السلام التخصصى أكثر من 26700 مريض عام 2022 – 2023، كما قام المستشفى بإدخال خدمة الغسيل الكلوى للأطفال، وإدخال خدمة مناظير الجهاز الهضمى.

وأجرى مستشفى السلام التخصصى، التابع لـ أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بوزارة الصحة؛ 166 حالة رعاية أطفال خلال عام 2022، و928 حالة حضانة للأطفال.

وحصل المستشفى على أعلى نسبة أشغال للمرضى خلال عام 2022، بتحقيق عدد من العمليات بلغ 5890 عملية خلال 2022، وبلغت نسب التردد على العيادات الخارجية 167822 حالة.