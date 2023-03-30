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وعلَّق المرضى لافتات شكر وتقدير لـ الدكتور أحمد رزق أمام مكتبه، وكتبوا عليها "شكرا لمديرنا الفاضل على رعايتك للمرضى وجميع العاملين المستشفى وسعة صدرك وتحملك لكل مشاكلنا الى جانب أعباء العمل، والتطوير الدائم الذى ترفع به مستوى الخدمة الطبية القدمة.. شكرا مديرنا الفاضل الخلوق فلا توجد كلمات تعبر عن مدى احترامنا وحب الجميع لشخصك الموقر".
وتردد على قسم الغسيل الكلوى بـ مستشفى السلام التخصصى أكثر من 26700 مريض عام 2022 – 2023، كما قام المستشفى بإدخال خدمة الغسيل الكلوى للأطفال، وإدخال خدمة مناظير الجهاز الهضمى.
وأجرى مستشفى السلام التخصصى، التابع لـ أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بوزارة الصحة؛ 166 حالة رعاية أطفال خلال عام 2022، و928 حالة حضانة للأطفال.
وحصل المستشفى على أعلى نسبة أشغال للمرضى خلال عام 2022، بتحقيق عدد من العمليات بلغ 5890 عملية خلال 2022، وبلغت نسب التردد على العيادات الخارجية 167822 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرضى الغسيل الكلوى يكافئون مدير مستشفى السلام التخصصى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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