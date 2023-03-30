وزير الصحة يصدر قرارا بتعيين مدير لـ الشؤون الصحية بالسويس

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص القرار: "تكلف الطبيبة أمل رشدی عبد الجواد عبد الله - كبير إخصائيين طب بشری بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، بتسيير أعمال مدير مديرية الشئون الصحية بـ السويس. وأضاف وزير الصحة خلال القرار، أن مدة الدكتورة أمل رشدى تستمر لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.

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