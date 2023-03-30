علاقة مشروعة الحلقة 7.. أحد أقارب زوجة ياسر جلال يضبطه مع مى عمر فى أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 12:30 صباحاً - شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، اتصال "عمرو" ياسر جلال بزوجته "عاليا" داليا مصطفى، عقب وصوله إلى أسوان ليطمئنها بوصوله.

وكشفت الحلقة عن مشاهد رومانسية جمعت "عمرو" ياسر جلال و"بثينة" مي عمر، أثناء قضائهما وقتاً سعيداً فى أسوان، واختتم الحلقة بمفاجأة غير متوقعة، حيث نادى شخص على "عمرو" أُثناء تواجده مع "بثينة" فى مقهى، وكشف "عمرو" لـ"بثينة" بأنه "زياد" أحد أقارب زوجته "عاليا" داليا مصطفى، وانتهت الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.