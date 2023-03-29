مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7.. حيلة آسر ياسين تنجح فى القبض على أحد الإرهابيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 11:28 مساءً - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 توجيه ضربة أمنية ناجحة إلى مزرعتين من أجل إيجاد قيادات الإرهاب بناء على المعلومات التى حصلت عليها الأجهزة الأمنية من القيادي أبو عمار، بعدما تم القبض عليه، إلا أنهم لم يجدوا القيادات.

أيضاً تمكن الضابط خالد "آسر ياسين" من خلال استخدام ذكائه فى حيلة طبقها بالتعاون مع صيدليات فى القبض على إرهابى بعدما أبلغت الطبيبة عن اختطافه لسيدة استغاثت منه، وهو ما حصل بالفعل، حيث طلب الضابط خالد من كل الصيدليات عدم إعطاء مواصفات الدواء التى كتبتها الطبيبة للإرهابى من أجل السيدة التى كانت معه، على أن يقولوا له ساعة وسيجدوه ثم يبلغوا الشرطة. وبالفعل توصلت الأجهزة الأمنية إلى الإرهابى "حسنى شتا" وقبضوا عليه داخل الصيدلية.

وكانت الحلقة السادسة أمس مسلسل الكتيبة 101 شهدت نجاح حيلة عمرو يوسف (الضابط نور) فى خداع الإرهابيين بعدما أخذوا منه السيارة التى تحمل جهاز تتبع، وهو ما سمح للجيش فى تتبعهم ومعرفة مكانهم، وبالتالى نفذوا ضربة ناجحة لهم أسفرت عن مقتلهم.

الأحداث وصلت لذروتها مع ذهاب آسر ياسين إلى مكان الإرهابيين وطلبه تحليل dna للجثث لمعرفة الأشخاص. واسترجعت الحلقة من مسلسل الكتيبة 101 الحديث عن القيادي الإرهابي السابق هشام عشماوي، وذلك من خلال أحد ضباط الصاعقة ممن أعرب عن ألمه الشديد تجاه ما فعله هشام عشماوي بتحوله إلى الإرهابيين والتكفيريين، حتى أصبح من قياداتهم، ملمحا إلى رغبته في الانتقال للعمل في عمق سيناء مع القوات الخاصة من أجل تنفيذ مهمات أكبر وتحقيق حلمه بأن يأتى برأس هشام عشماوي، خاصة أنه لا يتخيل إلى الآن ما حصل منه لأنهم كانوا زملاء ويأكلون معاً.

تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، رشا المهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجى.