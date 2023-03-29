مسلسل ضرب نار الحلقة 7.. زواج مهرة وجابر وحضور زيدان حفل الزفاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 11:28 مساءً - تذهب مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 7 إلى جابر (أحمد العوضي) في المحل، لتسأله عن مفتاح المحل الذي أرسله لها مع بندق (منذر مهران)، ويخبرها أنه كان يمر بظروف صعبة، لترد عليه وأنها لم تجده وقت ما كنت تحتاجه، ليطلب منها في النهاية الزواج منه، وتوافق مهرة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 7

يتزوج جابر ومهرة في حفل زفاف كبير بحضور عدد من الأصدقاء وأهل المنطقة وشقيقه عبيد (تامر مجدي)، وسط فرحة كبيرة، ولكن المفاجأة كانت في حضور زيدان (ماجد المصري) حفل الزفاف لتهنئة مهرة بخاتم من الماس، ثم تنتهي الحلقة السابعة من مسلسل ضرب نار على ذلك.

زواج ياسمين والعوضي

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ضرب نار

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.