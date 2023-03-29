مسلسل ضرب نار الحلقة 7.. أخوات مهرة يتشاجرون مع جابر بسبب زيدان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 11:28 مساءً - بدأ مسلسل ضرب نار الحلقة 7 من حيث انتهت سابقتها، برؤية جابر (أحمد العوضي) لمهرة (ياسمين عبد العزيز) برفقة زيدان (ماجد المصري)، أثناء نزولها من سيارته، ونشوب خناقة بينه وبين أخوات مهرة، وعندما يتحدث جابر مع مهرة تخبره أنه جاء بعد وقته وبعد حاجتها إليه الأيام الماضية، ثم تتركه وتصعد إلى شقتها، وفى مواجهتها لأخواتها يخبروها بضرورة عدم ترك زيدان من أجل جابر.

يتحدث زيدان مع شقيقته (انتصار)، عن سبب جريهما المستمر للعمل والنجاح والمال، ويخبرها أنه على الرغم من النجاح الكبير الذي حققاه إلا أنه غير مبسوط ويجد نفسه قليل، لترد عليه أنها خائفة عليه، ويقول لها أن الخسارة التي يحس بها حاليا لا تعوضه المال.

مسلسل ضرب نار الحلقة 7

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أحمد العوضي

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.