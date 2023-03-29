البابا تواضروس يشيد بإصدار الإكليريكية «الإنجيل» بالقبطى والعربى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى عقده مساء اليوم فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقال قداسة البابا: "الكلية الإكليريكية أصدرت البشائر الأربعة باللغة القبطية والعربية، وهذه طبعة مُحدّثة ومُدقَّقة عن طبعة ظهرت من حوالى مائة سنة، من أيام المتنيح القديس حبيب جرجس، والذى كان يُعتبر مسؤولًا عن التعليم فى الكنيسة منذ أيام البابا كيرلس الخامس، وتم إصدار هذه الطبعة بصورة جميلة وأنيقة، وبها تحقيق علمى جيد جدًّا فى أوّلها، واشترك فيها كثيرون".
وواصل: "ونشكر ربنا أنه منتج ثقافى حلو، يُمكن أن نعرف منه اللغة وأفعالها ونحوها، ويُمكن أن نعرف بها النص وتدقيقه فى العبارات المستخدمة فيه، وهذا يُغطى البشائر الأربعة."
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