جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظة البابا فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، والذى عقده مساء اليوم، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقال قداسة البابا: "نشكر ربنا على انتهاء موضوع الطفل شنودة، ونشكر كل من تعبوا فى هذا الموضوع وانتصار الإنسانية فوق القانون كما شاهدنا، وربنا يعوض الجميع بالخير، وكافة الجهات التى تحدثنا معها".
وتابع: "ونشكر بصفة خاصة فضيلة المفتى، بمجهوده وطريقته وبهدوئه وعلمه وفضيلته قدم الصورة الجميلة، ونشكر ربنا أن القصة انتهت بسلام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس عن حل مشكلة الطفل «شنودة»: نشكر كافة الجهات التى تحدثنا معها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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