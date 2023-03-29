البابا تواضروس عن حل مشكلة الطفل «شنودة»: نشكر كافة الجهات التى تحدثنا معها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظة البابا فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، والذى عقده مساء اليوم، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا: "نشكر ربنا على انتهاء موضوع الطفل شنودة، ونشكر كل من تعبوا فى هذا الموضوع وانتصار الإنسانية فوق القانون كما شاهدنا، وربنا يعوض الجميع بالخير، وكافة الجهات التى تحدثنا معها".

وتابع: "ونشكر بصفة خاصة فضيلة المفتى، بمجهوده وطريقته وبهدوئه وعلمه وفضيلته قدم الصورة الجميلة، ونشكر ربنا أن القصة انتهت بسلام".