البابا تواضروس يشرح طرق تعامل الأسرة مع «المغايرون».. فى اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالمقر البابوى بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





استكمل قداسته سلسلة "محطات رحلة الصوم الكبير وربطها بحياة الأسرة"، وتناول جزءً من الإصحاح التاسع فى إنجيل معلمنا يوحنا "الأعداد من 1 إلى 7"، وأشار إلى موضوع الأحد القادم وهو "أحد المولود أعمى"، وموقف الأسرة من أحد أعضائها الذى لديه إعاقة ما، وكيف ينظر العالم إلى هؤلاء "القادرون باختلاف"، وما هى نظرة الكتاب المقدس لهم، من خلال:

1- شعور الأسرة والمحيطين به بالحزن والأسى.

2- التزام الدولة بتوفير الإمكانيات لهم.

3- نظرة الكتاب المقدس له "لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ اللهِ فِيهِ" "يو 9: 3"، من خلال:

- أنه يمكن استخدامهم ونجاحهم برغم إعاقتهم.

- قدراتهم المتميزة.

- تحديهم للواقع.

ثم طرح قداسة البابا تساؤلًا: ماذا نفعل عندما يسمح الله بوجود هذا الإنسان فى الأسرة؟

1- قبول عطية الله فى داخلنا وبدون تذمر، "الَّذِى لاَ يَدَعُكُمْ تُجَرَّبُونَ فَوْقَ مَا تَسْتَطِيعُونَ، بَلْ سَيَجْعَلُ مَعَ التَّجْرِبَةِ أَيْضًا الْمَنْفَذَ" "1كو 10: 13".

2- التفكير بطريقة إيجابية بصبر ورضا، والسعى لمعرفة هدف الله ومعرفة رسالة هذا الإنسان فى الحياة، وما يستطيع أن يُقدمه، "لأَنَّهُ فِى مَا هُوَ قَدْ تَأَلَّمَ مُجَرَّبًا يَقْدِرُ أَنْ يُعِينَ الْمُجَرَّبِينَ" "عب 2: 18".

3- الشكر وعدم التذمر، والثقة أنها رسالة من الله لهذه الأسرة، وأن الله يتمجد فى هذا الإنسان، "لاَ هذَا أَخْطَأَ وَلاَ أَبَوَاهُ، لكِنْ لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ اللهِ فِيهِ" "يو 9: 3".

4- الفرح بأنها عطية من الله، ومسؤولية أرسلها للأسرة لتستطيع أن تُقدم خدمات للآخرين، "لِكَيْ تَكُونَ تَزْكِيَةُ إِيمَانِكُمْ، وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ الذَّهَبِ الْفَانِى، مَعَ أَنَّهُ يُمْتَحَنُ بِالنَّارِ" "1بط 1: 7".