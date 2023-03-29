البابا تواضروس يكرم الحاصلة على ذهبية مسابقة «سحر الصداقات»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، والذى عقده مساء اليوم، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعن الفائزة قال قداسة البابا: "ميرال نبيل نسيم نوار سعد، 14 سنة من كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بحلمية الزيتون بالقاهرة، وهى فى مدرسة نوتردام بالزيتون بنات، فازت فى مسابقة "سحر الصداقات" فى دولة أذربيجان (من دول آسيا)".

وتابع: "حصلت على المركز الأول على مستوى العالم وحصلت على الميدالية الذهبية اشترك أكثر من 4000 متسابق فى الرسم على مستوى العالم."