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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، والذى عقده مساء اليوم، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وعن الفائزة قال قداسة البابا: "ميرال نبيل نسيم نوار سعد، 14 سنة من كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بحلمية الزيتون بالقاهرة، وهى فى مدرسة نوتردام بالزيتون بنات، فازت فى مسابقة "سحر الصداقات" فى دولة أذربيجان (من دول آسيا)".
وتابع: "حصلت على المركز الأول على مستوى العالم وحصلت على الميدالية الذهبية اشترك أكثر من 4000 متسابق فى الرسم على مستوى العالم."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يكرم الحاصلة على ذهبية مسابقة «سحر الصداقات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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