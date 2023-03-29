مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7.. خطف ابن وفاء عامر من قبل التكفيريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 10:27 مساءً - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 تطوراً كبيراً فى الأحداث فى سيناء، وذلك بعدما تم خطف نجل وفاء عامر التى تجسد دور سيدة سيناوية من قبل التكفيريين، وهو ما دفعها إلى الذهاب للشيخ موسى "خالد الصاوى" الذى أبلغ الجهات الأمنية.

وكانت الحلقة السادسة أمس مسلسل الكتيبة 101 شهدت نجاح حيلة عمرو يوسف (الضابط نور) فى خداع الإرهابيين بعدما أخذوا منه السيارة التى تحمل جهاز تتبع، وهو ما سمح للجيش فى تتبعهم ومعرفة مكانهم، وبالتالى نفذوا ضربة ناجحة لهم أسفرت عن مقتلهم.



مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 7

الأحداث وصلت لذروتها مع ذهاب آسر ياسين إلى مكان الإرهابيين وطلبه تحليل dna للجثث لمعرفة الأشخاص. واسترجعت الحلقة من مسلسل الكتيبة 101 الحديث عن القيادي الإرهابي السابق هشام عشماوي، وذلك من خلال أحد ضباط الصاعقة ممن أعرب عن ألمه الشديد تجاه ما فعله هشام عشماوي بتحوله إلى الإرهابيين والتكفيريين، حتى أصبح من قياداتهم، ملمحا إلى رغبته في الانتقال للعمل في عمق سيناء مع القوات الخاصة من أجل تنفيذ مهمات أكبر وتحقيق حلمه بأن يأتى برأس هشام عشماوي، خاصة أنه لا يتخيل إلى الآن ما حصل منه لأنهم كانوا زملاء ويأكلون معاً.

تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجى.