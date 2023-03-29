مواعيد قطارات تالجو الفاخرة على خط القاهرة / أسوان.. وأسعار التذاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 10:26 مساءً - مواعيد قطارات تالجو الفاخرة, حيث تسير بشكل يومي على خطوط الهيئة العامة للسكك الحديدية، بالوجه القبلي، بعد قرارات وزارة النقل الأخيرة، فى إطار التطوير والتحديث وتقديم افضل خدمة لجمهور الركاب، بناء على توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل.

مواعيد قطارات تالجو الفاخر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار تالجو الفاخر، على خط الصعيد إعتباراً من اليوم الاربعاء، يومياً بين القاهرة /اسوان والعكس، وهذا هو القطار الرابع الذى يدخل التشغيل:

- يتم تشغيل عدد 2 قطار تالجو الفاخر الى الاسكندرية يومياً.

- عدد 2 قطار الى اسوان يومياً على أن يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساءاً، ليصل اسوان الساعه 6,40صباح اليوم التالى.

- يقف القطار بمحطات (الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الاقصر / ادفو / كوم امبو ).

- يقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً، يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح اليوم.

مميزات قطارات تالجو الفاخرة

تتعدد مميزات قطارات تالجو الفاخرة على خطوط السكك الحديدية المصرية، ومن أبرزها:

- يوجد بالقطار، شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى.

- شاشات عرض مركزية فى عربات الدرجة الثانية.

- تزويد القطارات بكاميرات مراقبة، وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

- توفير بعض الامتيازات، مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.

أسعار تذاكر القطارات التالجو

بينما جاءت أسعار تذاكر قطارات تالجو الفاخرة كالتالي:

- من القاهرة لأسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه.

- من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

- من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيها والدرجة الثانية 350 جنيها.

- من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأول، والدرجة الثانية 400 جنيه.