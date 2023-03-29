حياه كريمة.. توزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا فى الإسكندرية (صور)

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قالت دكتورة دعاء النمر، منسق حياه كريمة حى الجمرك بالإسكندرية، إنَّ الغرض من الفعاليات هو توزيع مواد غذائية على أهالى حى الجمرك المستحقين وهم 3 آلاف كرتونة، وأنَّ الحصة المستهدفة لمدينة الإسكندرية 30 ألف كرتونة، ويتم التوزيع بعد استيفاء بحث حالة وتحديد المستحقين، وإعطائهم "كرتونة رمضان".
ونوهت "النمر" تم استحداث نظام جديد لتوزيع الكراتين عن طريق إدخال بيانات كل الحالات على مستوى الجمهورية إليكترونيًا حتى يتثنى معرفة من وصل إليه الخدمة، لتحقيق العدالة فى التوزيع.
وأضاف محمد عبده المغربى، متطوع "حياه كريمة" حى الجمرك بالإسكندرية، تم اليوم توزيع كراتين رمضان على المستفدين فى مناطق "الجمرك – المنشية واللبان" وسط إقبال وفرحة شديدة منهم.
ويزيد "المغربى"، أنه بدأ العمل التطوعى منذ 11 عامًا تقريبًا والذى بدأه بسبب حبه للخير، وهو ما وجده فى مؤسسة حياه كريمة التى تستطيع أن تصل للمصرين المستحقين فى مناطقهم ومساعدتهم وإدخال السعادة إليهم، وناشد "المغربى" الشباب بأهمية التطوع فى مؤسسات العمل المدنى وبالتحديد فى "حياه كريمة"، التى يستطيع الشاب أن يبنى شخصيتة عن طريق مساعده المحتاجين، وتنمية إحساسة بالانتماء إلى وطنه مصر.
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