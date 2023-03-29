الصفارة الحلقة 7.. الأبناء يختارون البقاء مع أحمد أمين وطليقته تريد الميراث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 09:30 مساءً - شهدت الحلقة السابعة من مسلسل الصفارة الذى يتم عرضه على قناة dmc، محاولة شفيق (أحمد أمين) توطيد علاقة الأبناء الذين يرعاهم بشيرين (آية سماحة) وذلك بخروجه في الملاهى، وفجأة تظهر ريهام أم الأبناء بصحبة علاء (حاتم صلاح) بعد خطبتهما، ويحاولا الحصول على الأطفال لبعض الوقت ولكن الأطفال قررا البقاء مع شفيق.

وفى الجانب الآخر يظهر وجيه (طه دسوقى) شقيق شفيق، وكارما (ماريا أسامة) شقيقة شيرين، ويتحدثان عن فكرة الارتباط والزواج، حيث يرغب وجيه في اكمال علاقتهما بالزاوج بسبب نيته السفر خارج مصر، فيما ترفض كارما الفكرة باعتبارها غير مستعدة للزواج وإنجاب أطفال، بينما ريهام وعلاء يخططان للحصول على الأبناء بعد ورثهم مصنع الجيلاتى. مواعيد عرض الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى جوهر.قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

الصفارة الحلقة 7

مسلسل الصفارة الحلقة 7

مسلسل الصفارة الحلقة 7

مسلسل الصفارة حلقة 7