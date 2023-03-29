رسالة الإمام الحلقة 7.. مصر تصنع كسوة الكعبة و"الشافعى" يصفها بأرض الخير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 09:30 مساءً - عرضت منصة watch it الحلقة 7 من مسلسل "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوى، ويستعد الإمام الشافعى للعودة إلى الفسطاط لقضاء العيد مع زوجته وبناته بعد أن جمع بعض المخطوطات للإمام الليث بن سعد من "تنيس".

يتجول الشافعى فى السوق ليشترى بعض الأغراض قبل الرحيل، وخلال جولته يجد مجموعة من النساء يصنعن كسوة الكعبة، وهنا يقول الشافعى: "مصر أرض الخير تصنع كسوة جدران بيت الله الحرام وترسله لنا فى الحجاز.. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعل أمة الإسلام فى رباط إلى يوم الدين"، كما يهديه شيخ النساجين عباءة.

كسوة الكعبة

كما يجد الشافعى رجلا يجمع الجباية من التجار فى السوق قبل العيد، قائلا: "أنا عبد مأمور" وهنا يتدخل الشافعى: "كن عبدا لله الذى يأمر ولا يؤمر، ودع الناس يعملون، اتق الله فى الناس وقد تكون أموال يتامى والجور على أموال اليتامى ذنب عظيم لو تعلم، اتق الله يغفر لك الذى لا يعبد سواه".

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى ـ جوهر ويعرض على قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.