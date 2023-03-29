محمد صلاح ينافس على جائزة هدف شهر مارس فى ليفربول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 09:30 مساءً - ينافس النجم المصرى محمد صلاح على جائزة أفضل هدف فى ليفربول خلال شهر مارس الجارى، بهدفيه فى شباك فريق مانشستر يونايتد، بالدورى الإنجليزى.

وكان محمد صلاح، قد سجل هدفين فى شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التى حسمها الريدز بسباعية نظيفة.

ونجح الفرعون المصري بعد تسجيل هدفيه فى اليونايتد، ليكون الهداف التاريخي لليفربول على مستوي الدوري الإنجليزي.

وضمت قائمة المنافسين لصلاح على جائزة هدف الشهر فى الريدز، كل من داروين نونيز هدفين وكودى جاكبو هدفين أيضا.

ويستعد محمد صلاح لخوض مواجهة قوية ضد مضيفه فريق مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، فى الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح، قد سجل هدفين فى شباك منتخب مالاوي، خلال مواجهتى الجولتين الثالثة والرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.