محافظ الشرقية يطمئن على مصابى حادث أولاد سيف بمستشفى بلبيس المركزى

وأوضح وكيل الوزارة بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى بلبيس، وجميع المستشفيات المجاورة لها، فور وقوع الحادث، وتم الدفع بعدد 12 سيارة إسعاف لمكان الحادث، والدفع بفرق الإنتشار السريع من مستشفيات "السعديين، الزوامل، القنايات، أبوحماد، مشتول السوق" لمستشفى بلبيس المركزى، والتى استقبلت 17 حالة، منهم 10 مصابين، و7 وفيات، وتم تقديم الخدمات الطبية والاسعافات اللازمة لهم.
وتابع وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبى على المصابين، وإجراء الفحوصات الطبية، والأشعات، والعمليات الجراحية اللازمة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.
كما لم يألو ممدوح غراب محافظ الشرقية، جهدا للاطمئنان على الحالات الصحية للمصابين من خلال متابعته المستمرة من بداية الحادث حتى وصوله للمستشفى، حيث اطمأن المحافظ، يرافقه وكيل الوزارة، على سرعة وجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، ولم يغادر محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة المستشفى، حتى التأكد تماما من حصول جميع المصابين على الخدمة، وحجز الحالات المرضية بأقسام الرعاية بالمستشفى، لحين تماثلهم للشفاء تمام، مقدما الشكر للفريق الطبى وجميع العاملين بالمستشفى والمشاركين فى هذا العمل على الجهود المبذولة لصالح المرضى والمصابين.
كما تقدم ممدوح غراب، والدكتور هشام مسعود، بخالص العزاء لأسر المتوفيين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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