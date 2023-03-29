هيئة الدواء تحتفل بتوزيع جوائز مسابقة التميز المؤسسى (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة التميز المؤسسى التى عقدتها الهيئة، والتى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز بين العاملين من بالإدارات المركزية المختلفة؛ مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة.





وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم، برئاسة الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان الأسبق ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والسادة أعضاء اللجنة: الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لهيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد زكريا جاد، عميد كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية وعضو مجلس إدارة الهيئة.

وفى كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية فخره بالعاملين بالهيئة، وما تم إنجازه خلال سنوات الثلاث السابقة، وأن الجيل الحالى من أبناء الهيئة هم المؤسسون الفعليون لها، وأصحاب السبق والريادة فى كافة المواقع، وعلى كافة المستويات، وأنهم مستقبل مصر فيما يخص الرقابة على المستحضرات الطبية، وأن هذا الحدث يتواكب مع الذكرى الثالثة لصدور اللائحة التنفيذية للهيئة فى مارس 2020.

وأشار إلى أن الهيئة رصدت مجموعة جوائز قيمة؛ تشجيعاً للسادة العاملين للمشاركة بالمسابقة، والوصول إلى التميز المؤسسى، معربا عن سعادته بتميز جميع الإدارات المركزية، والتى فازت بمراكز متعددة فى كافة المسابقات، وأن تلك المسابقة مقدمة لخوض منافسات متميزة على المستوى العربى؛ لتعزبز ريادة مصر وتطورها وتميزها المؤسسى.

وأكد الدكتور عادل عدوى أن هيئة الدواء المصرية حلم طال انتظاره، وأنها أصبحت واقعًا يفخر به المصريين كافة، وأنه شاهد على حدوث معجزة تطويرية هائلة بمقر الهيئة بالمنصورية خلال فترة 3 سنوات فقط، وأنَّ الهيئة تضم نخبة من العاملين المتميزين، القادرين على صنع مستقبل واعد لمنظومة صناعة المستحضرات الطبية المصرية.

فيما، أعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر عن سعادتها بحضور هذا التكريم، وكونها من أعضاء لجنة التحكيم، وأشادت بكافة المشروعات التى تم تقديمها، وحثت العاملين فى الهيئة على التقدم بمزيد من المشروعات المبتكرة فى المرات المقبلة، والمضى قدما نحو تحقيق التميز المؤسسى.

حيث تم الإعلان عن المسابقة فى يناير 2023، وبلغ عدد الفرق المشاركة 60 فريقا من الإدارات مختلفة بالهيئة، وانقسمت فئات التنافس إلى خمس فئات وهى " جائزة المشروع التطويرى، جائزة أفضل تطبيق ذكى، جائزة أفضل مبادرة لرفع مستوى الأداء وتحسين بيئة العمل داخل الإدارة المركزية، جائزة أفضل مبادرة لحسن استخدام الموارد المتاحة داخل الإدارة المركزية، جائزة أفضل فريق عمل، وذلك بالإضافة الى الجوائز الفردية والتشجيعية بالمسابقة.

جاء ذلك تزامنا مع الاحتفال بمرور ثلاثة أعوام على إنشاء الهيئة، وفى إطار رؤية الدولة لعام 2030، والاهتمام بالتميز المؤسسى، وتشجيع العاملين على العمل بروح الفريق، مع تشجيع الابتكار والإبداع الفردى، كذلك حرص الهيئة على تنمية روح التنافس الإيجابى بين كافة أبنائها.