حسام موافي: حب الخير للناس ليس أمرا يسير لأن الشيطان يعيش الانسان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 07:26 مساءً - أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن حب الخير للناس ليس أمرا يسيرا؛ لأن الشيطان يعيش للإنسان كظله، والغيرة هي عكس حب الخير للناس، وهذا ما حدث لسيدنا يوسف مع إخوته، وما حدث بين قابيل وهابيل.

ولفت حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، إلى أن حب الخير للناس فضيلة صعبة جدا، والنبي دعا بأن يعز الله الإسلام بعمر ابن الخطاب حتى أسلم .

وتابع أستاذ الحالات الحرجة: حب الخير للناس يعني نفس راضية شبعانة، وزي ما حبيت الخير لأولادك حبه لجارك وولاد أخوك وأختك وغيرهم.