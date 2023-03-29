وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 07:26 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذكرى العاشر من رمضان

وجاء بها: بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لكم، وبمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وتأتي ذكرى هذه الملحمة الوطنية الخالدة التي ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ بأحرف من نور؛ لتجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر بالانتصار والاعتزاز بما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء، متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين، واليوم تبقى المبادئ على ثباتها بفضل جهود المخلصين لعبور مسيرة الوطن المفدى لآفاق الاستقرار وطموحات التنمية والازدهار.

حفظكـم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وأنت بخير.

وزير الداخلية يهنئ الفريق أول محمد زكي بذكرى العاشر من رمضان

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات إن ما قامت به قواتنا المسلحة في العاشر من رمضان سيظل محفورًا بحروف من نور في سجل الشرف والكرامة، وإن ذكرى هذه البطولات تأتي لتُجسد لنا في كل عام معاني الفداء والتضحية لتبقى قواتنا المسلحة رمزًا للعزة والفخر على مر العصور.

عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخـير.

وزير الداخلية يهنئ الفريق أسامة عسكر بذكرى العاشر من رمضان

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها:

يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، فى تلك الذكرى الوطنية التي سطر فيها أبطال القوات المسلحة تاريخًا مشرفًا للعسكرية المصرية، تتجدد قيم التكامل ومواصلة العطاء لبلوغ مسيرة العمل الوطني مقاصد التنمية والازدهار.

حفظ الله قواتنا المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم، وأعاد تلك الذكرى الخالدة ومصر دائمًا في عزة ورفعة ونماء وكل عام وأنتم بخـير.