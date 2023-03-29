القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مارس 2023 06:29 مساءً - بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقـوات المسلحة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ وجاء فيها:

الرئيس عبد الفتاح السيسي.. رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد الذي سيظل رمزًا للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وامتلاكها لأسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى آفاق المستقبل.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بذكرى هذه الملحمة الوطنية التي تنبض في وجدان كل مصري يستلهمون قيم التضحية والفداء والعمل بكل تجرد لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها محافظين على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد للزود عن ترابنا الوطني وحماية مقدرات الشعب المصري وركائز أمنه القومي على كافة الاتجاهات.

داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم والشعب المصري العظيم بكل الخير واليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا، لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا، لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين، والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.