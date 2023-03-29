متابعات ميدانية بالمطارات المصرية لتحسين خدمات حقائب المسافرين

وكانت آخر هذه المتابعات الميدانية هى محطة الغردقة للخدمات الأرضية، حيث كان فى استقباله اللواء حسين جودة حسين الحضرى نائب مدير المطار والمهندس أشرف صابر مدير محطة الغردقة، ومدير عمليات مطار الغردقة ورؤساء الأقسام والمشرفين بالمحطة.

بدأ فوزى جولة ميدانية بصالات مطار 1 ومطار 2 وتابع العمل بمناطق سيور الوصول والسفر، وكذلك مواقع الطائرات مع متابعة تقديم الخدمه للطائرات بشكل فعلى، ومراجعة وصول أول حقيبه وآخر حقيبه لتقديم أفضل خدمه للركاب.

كما قام بالمرور على المنشآت والمبانى الخاصة بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومنها مظلة المعدات، وساحات التحميل، ورشة المعدات ومبنى النقل البرى، ثم قام بمراجعة مخططات الصيانة والحالة الفنية للمعدات.

وقدم مدير المحطة المهندس أشرف صابر، عرضا يوضح إمكانيات المحطة، وإحصائيات التشغيل وموقف العمالة، وطريقة المناورة بهم طبقآ لدراسة مسبقة لتغيير مواعيد العاملين بما يتناسب مع ساعات الذروة.